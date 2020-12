Telefon-Mafia erbeutete schon Millionen

Sie überrumpeln ihre ausgesuchten Opfer mit immer neuen, immer perfideren Schmähs.

Obwohl der Kopf der Bande bekannt ist, sitzt er weiter wie ein Krake in Antalya und delegiert von dort seine Telefon-Mafia – die nach einem bewährten Muster arbeitet: Einer ruft vornehmlich ältere Menschen an und erzählt ihnen die abenteuerlichsten Geschichten, warum die ihr Vermögen herausrücken sollen – eine Rumänen-Bande ginge um und habe schon Dutzende Wohnungen geplündert.

Oder: Einer Pensionistin erklärten sie, dass ihr Enkel sterben werde, wenn man dem Buben nicht ein Wundermedikament gegen Corona um 150.0000 Euro verschaffen würde. Erst kürzlich nutzten sie die Verunsicherung der Senioren nach den Coups gegen Bankschließfächer aus und konnten eine 73-Jährige überzeugen, ihre Safes und Konten zu räumen und einem Unbekannten (!) mit gefälschtem Polizeiausweis Geld und Schmuck um 100.000 Euro zu überreichen.

Hinweise

Dem Mann mit dem roten Parka wiederum übergab in Wien Ende September ein 85-Jähriger ein Vermögen. Auch dem Senior hatte man am Telefon so lange Angst gemacht, bis er einknickte. Millionen wurden so in Wien bereits erbeutet. Hinweise, die zur Identifizierung des gesuchten Abholers führen, unter 01 313 10 33800 (LKA, Betrug). Es gilt die Unschuldsvermutung.