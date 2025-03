Tier weggelaufen: Bissiger Hund in Wien gesucht

Der Mischling hatte eine Frau und einen Polizisten gebissen.

Ein kurioser Vorfall ereignete sich am Mittwochabend beim Wiener Südtiroler Platz: Im Zuge eines Streifendienstes wurden Polizisten auf eine Frau aufmerksam, die von einem freilaufenden Hund gebissen worden war. Die Dame hatte versucht, den Hund einzufangen, als der Vorfall passierte. Doch es sollte nicht dabei bleiben: Auch ein Polizist wurde beim Versuch, den schwarzen Mischling zu fangen, in die Hand gebissen. Der Beamte konnte daraufhin seinen Dienst nicht fortsetzen. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt.

Die Polizei konnte schnell einen Niederländer (70) als den Verwahrer des Hundes identifizieren. Dieser erklärte in einer ersten Vernehmung, dass er den Hund lediglich vom Wiener Flughafen abgeholt habe, um ihn zu seinem neuen Besitzer in Deutschland zu transportieren. Laut Angaben des älteren Herren soll der Vierbeiner jedoch die Leine am Wiener Hauptbahnhof durchgebissen haben und daraufhin davongelaufen sein.

Der Hund wird noch immer gesucht

Gegen den 70-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Trotz einer umfangreichen Suche, die auch die Polizeidiensthundeeinheit einbezog, konnte das Tier bisher nicht aufgefunden werden. Die zuständigen Behörden wurden umgehend informiert.

Der entlaufene Mischlingshund, der mit schwarzem Fell, weißem Brustfleck und einer weißen Schnauze beschrieben wird, könnte sich weiterhin im innerstädtischen Bereich von Wien aufhalten. Er wurde zuletzt in der Nähe des Belvederes gesichtet. Zeugen, die den Hund sehen oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich bei den Wiener Behörden zu melden.

Bei einer Sichtung soll die Polizei unter der Notrufnummer 133 gerufen werden.