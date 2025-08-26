Tiergarten Schönbrunn trauert um Orang-Utan-Weibchen

Im Tiergarten Schönbrunn ist eine Ära zu Ende gegangen. Das fast 61-jährige Orang-Utan-Weibchen musste eingeschläfert werden. Während bei den Elefanten ein Kalb geboren wurde, herrscht bei den Menschenaffen tiefe Trauer.

Das fast 61 Jahre alte Orang-Utan-Weibchen im Tiergarten Schönbrunn hat am Dienstag eingeschläfert werden müssen, wie der Zoo auf Instagram bekannt gab. Sie war bereits der älteste Borneo-Orang-Utan im gesamten Europäischen Zuchtbuch. "Ihr Tod ist natürlich ein Verlust für die Gruppe. Gleichzeitig verändert sich die Gruppendynamik aktuell stark - durch die beiden Jungtiere und das neu eingetroffene Männchen", erklärte der Tiergarten.





Das Tier kam im Oktober 2009 über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm aus dem Artis Zoo in Amsterdam nach Schönbrunn. Das Orang-Utan-Weibchen zog damals in die gerade erst neu eröffnete ORANG.erie ein. "Der heutige Tag zeigt uns wieder deutlich, wie das Leben im Tiergarten ist. Wir sind wie eine kleine Stadt mit rund 6.000 Bewohnern. Es wird geboren und gestorben", so der Zoo in seinem Posting. "Während sich das eine Tierpfleger-Team über die Geburt des Elefantenkalbs freut, ist es für unsere Affenpflegerinnen und -pfleger heute ein schwerer Tag."