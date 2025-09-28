Titanic hautnah erleben: VR-Ausstellung einer Legende

Sie ist zweifelsohne das bekannteste Schiff der jüngeren Menschheitsgeschichte, auch dank James Cameron. Nun kann die Geschichte der Titanic - vom Aufbruch bis zum tragischen Ende - so immersiv wie noch nie erlebt werden. Die Marx Halle bietet ab Oktober eine Virtual-Reality-Ausstellung.

Ab dem 1. Oktober und bis zum 4. Jänner kann "Die Legende der Titanic - Die immersive Ausstellung" besucht werden. Sofern noch Tickets verfügbar sind, läuft die Ausstellung täglich und dauert rund 90 Minuten.

Titanic erleben

Zu bestaunen gibt es 360-Grad-Projektionen, ein interaktives Erlebnis der Geschichte und auch die letzten Momente der Musiker in VR. Begleitet wird die Familie Callaghan auf ihrer Reise ab 1912 von Southampton nach New York, oder dem Versuch davon. Mit dabei sind natürlich auch die große Treppe oder das Cafe Parisien.

Es gibt keine Beschränkungen der Altersgruppen und die Ausstellung ist auch komplett barrierefrei zugänglich. Früheste Uhrzeit ist 10:30 Uhr, die späteste 18:30 bzw. 19:30 Uhr am Wochenende. Die Kosten variieren je nach Tag, liegen aber zwischen 26 und 30 Euro pro Person - mit Rabatt für Kinder, Senioren, Familien, Gruppen und Menschen mit Behinderung.