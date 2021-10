× Tumulte am Rande der Corona-Demo in Wien

Auch heute waren wieder Corona-Demonstranten in Wien unterwegs – am Karlsplatz kam es am Rande des Protests zu Tumulten.

Wien. Am Samstag um etwa 13 Uhr startete der Demozug der Gegner der Corona-Maßnahmen, unter dem Motto "Gemeinsam für die Freiheit", vom Westbahnhof in Richtung Karlsplatz und sorgte in diesen Bereichen für Staus. © Viyana Manset Haber × Bei der Kundgebung im Resselpark, wo etwa 1.000 Teilnehmer waren, kam es zu einem Aufeinandertreffen mit dem Schwarzen Block der Antifa. Die Polit-Aktivisten – etwa 150 Personen – kamen auf Fahrrädern um die Demo der Corona-Gegner zu stören. Sie zündeten Bengalos und die Polizei versuchte sie zurückzudrängen. Dabei kam es zu Tumulten. © oe24.TV × Schwarzer Block mit den Rädern auf dem Weg zur Gegendemo. © oe24.TV × © oe24.TV × © oe24.TV × © oe24.TV × © Viyana Manset Haber × Ein Mann wurde von der Polizei angehalten – der Grund dafür ist noch unbekannt. Mit dem Erscheinen des Schwarzen Blocks entstanden gegenseitige Schimpftiraden zwischen Corona-Gegnern und Aktivisten. Die Polizei trennte die beiden Gruppen von Anfang an und drängte die Gruppe der Antifa zurück – es kam zu keinen weiteren Vorfällen. © Viyana Manset Haber × © oe24.TV × Im Votivpark war heute eine Gegendemo zum Corona-Protest unter dem Motto "Aufstehen gegen Verschwörungstheorien und Antisemitismus" geplant.