Ukrainischer Chor "Homin" gastiert mit Friedensklängen in Wien

Sie kommen mit Stimmen, die Geschichten erzählen. Sie singen vom Überleben, vom Glauben und vom unerschütterlichen Willen, dass ihre Stimmen gehört werden. Am 30. November und am 2. Dezember tritt der Chor "Homin" aus Lwiw in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. in Wien-Gumpendorf auf.

Chorgesang ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Visitenkarten der ukrainischen Kultur – eine Kunstform, die sich seit der Barockzeit stetig weiterentwickelt hat, trotz aller historischen Herausforderungen, denen sich die Ukraine stellen musste. Der Chor "Homin" aus Lviv gehört heute zu den renommiertesten Vokalensembles des Landes. 1988 gegründet, vereint er meisterhaft Tradition und zeitgenössische Ausdrucksformen. Sein Repertoire umfasst sowohl moderne Kompositionen als auch speziell für das Ensemble geschaffene Arrangements, die dem Chor eine unverwechselbare künstlerische Handschrift

verleihen.

© zVg

Ein besonderes Highlight war 2019 die Mitwirkung am Soundtrack der Serie "Chernobyl" mit der bewegenden Komposition "Vičnaja Pam’jat" ("Ewiges Gedenken"). Seit 2023 ist "Homin" Teil der Orgelhalle Lviv, einer der dynamischsten Kultureinrichtungen der Ukraine. Unter der künstlerischen Leitung von Vadym Yatsenko erreichte der Chor eine außergewöhnliche Popularität und eroberte die Herzen eines breiten Publikums – was zunächst in einer großen Tournee durch alle Städte der Ukraine gipfelte und nun in einer Europatournee seine Fortsetzung findet.

Ukrainisches Kulturwunder zu Gast in Wien

Inmitten des andauernden Krieges ist „Homin“ zu einem kulturellen Botschafter der Ukraine geworden. Presse und Publikum beschreiben ihn als "die Stimme der ukrainischen Seele" und loben die außergewöhnliche Klangfülle, Präzision und emotionale Intensität des Ensembles.

"Homin" ist weit mehr als ein Chor – er ist ein Symbol für Hoffnung, Zusammenhalt und kulturelle Identität. Jeder Auftritt des Ensembles ist ein Erlebnis, das weit über die Musik hinausgeht. Gerade in Zeiten, in denen Kultur der Ukraine bedroht ist, vermittelt der Chor durch seine Konzerte eine Botschaft der Resilienz und des Friedens. Die Wiener Konzerte am 30. November und 2. Dezember in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gumpendorf sind ein Höhepunkt der Europatournee 2025. Für das Wiener Publikum bietet sich die seltene Gelegenheit, dieses ukrainische Kulturwunder live zu erleben – in einemKonzert, das nicht nur musikalisch beeindruckt, sondern auch tief bewegt.