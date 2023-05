× Verletzter Bauarbeiter aus 8. Stock geborgen

Ein Arbeiter, der sich im Zuge seiner Tätigkeiten in Wien schwer verletzt hatte, ist Dienstagfrüh aus dem achten Stock eines Rohbaus gerettet worden.

Der Mann wurde mittels Seiltechnik geborgen, da eine Rettung über das in Rohbau befindliche Stiegenhaus zu gefährlich erschien. Zur Unterstützung der Rettungswagenbesatzung des Samariterbundes Floridsdorf-Donaustadt wurden die Seiltechnikeinsatzgruppe sowie ein Einsatzoffizier der Berufsrettung Wien zur Einsatzstelle entsandt.

Der Arbeiter erlitt auf der Baustelle in der Donaustadt eine schwere Beinverletzung. Nachdem der 33-Jährige im achten Stock erstversorgt und durch die Sanitäter schmerztherapiert worden war, wurde er unter Verwendung des Baustellenkranes in Begleitung eines Seiltechnikers der Berufsrettung und einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr zu Boden begleitet. Dort angekommen, übernahmen erneut die Kollegen des Samariterbundes und transportieren den Verletzten in ein Unfallspital.