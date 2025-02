Wahlkarten für Wien-Wahl ab sofort beantragbar

Wer am Wahltag nicht ins eigene Wahllokal gehen kann, hat mit der Wahlkarte die Möglichkeit, flexibel von zu Hause oder überall von Österreich aus zu wählen.

Für die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 27. April können ab sofort Wahlkarten beantragt werden. Damit dürfen Wähler ihre Stimme bequem per Briefwahl oder in einem beliebigen Wahllokal in ganz Österreich abgeben. Die Wahlkarten werden ab dem 31. März versendet.

Wahlkarten können online über die Website der Stadt Wien, per Post, E-Mail oder Fax sowie persönlich im zuständigen Bezirksamt beantragt werden. Anträge müssen bis spätestens 23. April schriftlich oder online eingereicht werden, persönliche Anträge sind bis zum 25. April um 12:00 Uhr möglich. Nach erfolgreicher Antragstellung wird die Wahlkarte per Post verschickt, und wer mit ID Austria beantragt, kann den Versand frei wählen – entweder eingeschrieben oder nicht.

Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) teilte mit, dass vorläufig 1.374.768 Personen in Wien wahlberechtigt sind, wobei noch Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis möglich sind. Von 18. bis 27. Februar 2025 findet das Berichtigungsverfahren zum Wählerverzeichnis statt.