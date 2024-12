Warten auf das Christkind im Tierheim

Liebevolle Weihnachten für Mensch und Tier bereitet die Spenden-Aktion im Tierheim Vösendorf.

Die Gänge des Tierheims von Tierschutz Austria in Vösendorf sind erfüllt von Vorfreude, fröhlichem Kinderlachen und den erwartungsvollen Blicken der tierischen Bewohner. Denn hier wird Weihnachten nicht nur für Menschen gefeiert, sondern vor allem für jene, die oft im Schatten stehen: die Tiere. Insgesamt werden knapp 5.000 liebevoll gepackte Pakete an die Tiere übergeben.

Kinder bringen die Geschenke für Tiere

Als Dankeschön sendet Tierschutz Austria den Song „Tierische Weihnachten“ allen Tierlieben Menschen in Österreich, die ein Packerl gespendet haben. Am 24. Dezember, im Rahmen der Aktion „Warten aufs Christkind“, überbringen Kinder persönlich liebevoll gepackte Geschenke an Hunde, Katzen und andere Tierheim-Bewohner. Die Präsente stammen aus der Christkind-Aktion, der größten Sachspenden-Initiative Österreichs. Tierfreunde konnten Wünsche von den Wunschkarten der Tiere erfüllen - ein überwältigender Erfolg mit knapp 5.000 gespendeten Paketen.

Kinder lesen die Botschaften vor

Mit leuchtenden Augen lesen die Kinder den Tieren die Wünsche von den Karten vor. Eine dieser Botschaften berührt besonders: "Lieber Zeus, wir wünschen dir mit diesen Leckerlis ein bisschen mehr Freude. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass du bald zu deiner "Für immer"-Familie kommst. Diesen Wunsch senden wir ins Universum und glauben fest daran, dass er in Erfüllung geht. Danke auch an das tolle Team im Tierheim, das so viel für dich tut. Frohe Weihnachten! Klea, Goldi und Ela."