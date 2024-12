× Exotenhaus in Vösendorf platzt aus allen Nähten

Nachdem etliche Tiere aus schwierigen Verhältnissen gerettet wurden, ist das Exotenhaus im Tierheim Vösendorf zum Bersten voll. Da die finanziellen Mittel knapp sind, bittet Tierschutz Austria um die Unterstützung der Bevölkerung.

Kurz vor Weihnachten steht das Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria vor großen Herausforderungen. Das Exotenhaus ist aufgrund jüngster behördlicher Abnahmen bis auf den letzten Platz gefüllt, der Pflegeaufwand für gerettete Tiere enorm und die finanziellen Mittel knapp. 15 Affen, Papageien, Reptilien und andere exotische Tiere wurden zuletzt aus schwierigen Verhältnissen gerettet. Nun hofft Tierschutz Austria auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Exotische Tiere gerettet

Eine umfangreiche behördliche Abnahme im Bezirk Krems, Niederösterreich, hat die Kapazitäten des Exotenhauses von Tierschutz Austria an ihre Grenzen gebracht. Zehn Listaffen, ein Katta, ein Rotbauchtamarin, zwei Weißkopf-Büschelaffen, eine Spornschildkröte und viele weitere exotische Tiere wurden aus unzumutbaren Bedingungen befreit. Einige dieser Tiere wurden beschlagnahmt, andere von ihren Besitzern abgegeben. "Diese Tiere brauchen dringend unsere Hilfe. Es wäre unvorstellbar, sie vor Weihnachten ihrem Schicksal zu überlassen “, betont Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Doch die Versorgung dieser Neuzugänge stellt das Team vor große logistische und finanzielle Herausforderungen.“

© Tierschutz Austria ×

Eine Spornschildkröte und viele weitere exotische Tiere wurden befreit. © Tierschutz Austria ×

Riesenschlangen warten auf Rettung

Vier Riesenschlangen (Tigerpythons) könnten bald in das Exotenhaus einziehen - doch dafür fehlen derzeit geeignete Räumlichkeiten. Um ein Terrarienzimmer für diese Tiere zu schaffen, benötigt Tierschutz Austria 7.000 Euro. „Ohne diese Mittel können wir die Schlangen nicht artgerecht unterbringen“, so Scheidl. Die bereits aufgenommenen Tiere erfordern intensive Betreuung: Spezielle Nahrung wie Obst, Gemüse, Südfrüchte und Pellets, dazu Wärmebeleuchtung, Strom und qualifiziertes Personal sind unerlässlich. Doch all das kostet - und das Tierheim erhält für Behördenabnahmen keine finanzielle Unterstützung vom Staat.

Weihnachtshilfe für Tiere

Um die Arbeit von Tierschutz Austria zu unterstützen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben finanziellen Spenden sind auch Erlebnisgutscheine für Besuche im Exotenhaus erhältlich. "Diese Gutscheine sind das perfekte Weihnachtsgeschenk und helfen uns gleichzeitig, die Versorgung der Tiere sicherzustellen“, erklärt Scheidl. "Helfen Sie helfen!"