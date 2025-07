WEGA stürmt Wohnung: 21-Jähriger Trafikräuber festgenommen

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA in seiner Wohnung in Wien-Ottakring festgenommen worden.

Er steht im Verdacht, im Juni und Juli zwei Trafiken in Penzing und Ottakring ausgeraubt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit. Dabei soll er einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet haben, verletzt wurde niemand. Der Mann wurde wegen des Verdachts des mehrfachen schweren Raubes angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht. Bei den Überfällen soll der 21-jährige Pole mit einem Messer bewaffnet und maskiert gewesen sein. Die Kleidung, die auch auf der Videoüberwachung einer Trafik zu sehen war, wurde gefunden, das Messer nicht, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt der APA.