Der Jugendliche holte sich zwei Freunde als Unterstützung und klaute dann noch Geld aus der Handkasse der Wohngemeinschaft.

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohngemeinschaft in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Geld aus einer Handkassa geraubt und einen Betrag in niedriger vierstelliger Höhe erbeutet. Vor der Tat hatte er mit einer Betreuerin gestritten. Das Taggeld, das die jungen Bewohner mehrmals die Woche ausbezahlt bekommen, dürfte dem Teenie zu wenig gewesen sein. Er forderte mehr Geld von der 31-Jährigen, dies verweigerte sie ihm.

Kam mit Freunden zurück

Kurze Zeit später kam der Junge mit zwei Freunden (14,15) zurück. Dann hielt er der Betreuerin eine Schere vors Gesicht und klaute das Geld. Danach ergriff das Trio die Flucht. Die Polizei wurde von der 31-Jährigen alarmiert.

Aufgrund der genauen Personenbeschreibung und Hinweisen von mehreren Zeugen, konnten die drei Jugendlichen nicht weit kommen. In einem Stiegenhaus im Bereich Goldschlagstraße nahmen Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) die Burschen wegen des Verdachts des schweren Raubes fest. Letztlich wurden sie auf freiem Fuß angezeigt, der 15-jährige Hauptverdächtige erhielt darüber hinaus ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot