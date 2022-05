Wer kennt diese Frau? Polizei bittet um Hinweise

Seniorin vor mehr als einer Woche von der Straße in Spital gebracht – Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wien. Eine hochbetagte Frau ist vor mehr als einer Woche in Wien-Floridsdorf in verwirrtem Zustand angetroffen und in ein Spital gebracht worden. Seither versuchen die Behörden, die Identität der Greisin zu klären. Man hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Passantin hatte am Donnerstagabend vergangener Woche (28. April) die Rettung verständigt, weil die auf einem Gehsteig in der Schwaigergasse sitzende Frau auf sie einen verlorenen Eindruck machte. Sie trug keine Schuhe und sprach kein Wort, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Die Unbekannte wurde stationär aufgenommen. Da ihre Identität ungeklärt blieb, wurde am Dienstag die Polizei eingeschaltet.

Aufruf an die Bevölkerung

"Sämtliche Maßnahmen der Polizei, um die Identität der Frau zu klären, blieben bis dato ohne Erfolg. Die Frau selbst sprach bisher kein Wort", hieß es am Freitag. Die Ermittler wandten sich daher mit einem Aufruf an die Bevölkerung: Personen, die Angaben zur Identität der Seniorin machen können, werden ersucht, sich an das Kriminalreferat Floridsdorf zu wenden. Hinweise - auf Wunsch auch anonym - werden jederzeit unter der Telefonnummer 01/31310/66310 entgegengenommen.