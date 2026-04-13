Wien bringt Wohn-Beratung direkt in die Bezirke

Wer Fragen rund ums Wohnen hat, bekommt jetzt Hilfe vor der eigenen Haustür. Die Stadt setzt erneut auf direkte Nähe zu den Menschen – und schickt ihre Expert*innen quer durch Wien.

Nach dem starken Zuspruch im Vorjahr geht die #wienwohntbesser-Tour in die nächste Runde. Acht zentrale Dienststellen machen dabei Station in den Bezirken und bieten umfassende Beratung zu allen Wohn-Themen. Ziel ist es, den Wienerinnen und Wienern den Zugang zu wichtigen Infos so einfach wie möglich zu machen – ohne Termine, ohne Hürden.

Antworten auf alle Wohnfragen

Ob Wohnungsvergabe, Mietrecht oder Förderungen: Vor Ort stehen Fachleute bereit, die konkrete Fragen klären und individuelle Lösungen aufzeigen. Auch Themen wie Sanierung, Wohnbautechnik oder ein gutes Miteinander im Haus werden angesprochen. Damit deckt die Tour alle Lebenslagen ab – vom ersten Wohnungsbezug bis zur Verbesserung des bestehenden Wohnumfelds.

Geballte Kompetenz vor Ort

Mit dabei sind unter anderem Wiener Wohnen, die Wohnberatung Wien und weitere städtische Einrichtungen. Gemeinsam bündeln sie ihre Expertise und bringen diese direkt zu den Menschen. Die Tour läuft bis in den Herbst und soll dazu beitragen, dass Wien auch künftig als eine der lebenswertesten Wohnstädte gilt.