× Wien Energie schickt 50 Mitarbeiter in Isolation

Die Isolationsteams seien bereits fixiert und würden in den nächsten Tagen umfassend medizinisch betreut und vorbereitet.

"Sicherheit geht vor": 50 Mitarbeiter des Energieunternehmens bereiten sich auf Isolation ab 7. Jänner vor. "Die Omicron-Ausbreitung schreitet voran, eine intensive 5. Welle wird erwartet. Als Energieanbieter dürfen wir keine Ausfälle riskieren, daher bereiten wir aktuell eine erneute Isolation vor", schreibt Wien Energie auf Twitter.

© Wien Energie ×

Die Isolation ist für die Abfallverwertungsanlagen Spittelau, Flötzersteig, Simmeringer Haide und das Kraftwerk Simmering geplant. „Dieser Schritt ist weitreichend, aber notwendig, um die Versorgungssicherheit unter allen Umständen gewährleisten zu können. Ich möchte mich schon jetzt bei den Mitarbeitern bedanken, die wieder für diese herausfordernde Aufgabe bereitstehen“, so der CEO von Wien Energie Michael Strebl.

© Wien Energie ×

???? Sicherheit geht vor: 50 Mitarbeiter ???? bereiten sich auf Isolation ab 7. Jänner vor.#Omicron-Ausbreitung schreitet voran, eine intensive 5. Welle wird erwartet. Als Energieanbieter dürfen wir keine Ausfälle riskieren, daher bereiten wir aktuell eine erneute Isolation vor. pic.twitter.com/rY7r3goRiB — Wien Energie (@WienEnergie) December 30, 2021

Den Mitarbeitern stehen in ihren Wohnquartieren 50 Betten, Kücheneinrichtung, Wasch- und Freizeiträume zur Verfügung. Auch eine arbeitspsychologische Betreuung bietet das Unternehmen an. Bereits im März 2020 haben sich Wien Energie-Mitarbeiter freiwillig dazu bereiterklärt, für längere Zeit in Isolation zu gehen. "22 Mitarbeiter der damaligen Isolationsschichten sind auch dieses Mal im Einsatz", teilt das Unternehmen mit.