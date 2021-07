Wien startet mit Mega-Stau in die Sommerferien

Kilometerlange Staus und zahlreiche Baustellen machen Autofahrern Ärger.

Für Schüler und Studenten sind die Sommerferien ein lang ersehnter Segen, für Autofahrer bedeuten sie jedoch vor allem zwei Dinge: Baustellen und Stau.

Bereits am ersten Montag nach Ferienbeginn war der Frühverkehr deutlich zäher als üblich. Laut Asfinag kam es unter anderem zu neun Kilometern zähem Verkehr auf der Wiener A23 Südosttangente zwischen Inzersdorf und Kagran. Schuld daran ist unter anderem der Baustellenbereich beim Prater. Die Gegenrichtung soll kurz vor neun fast gänzlich zum Stehen gekommen sein. 6,5 Kilometer Stau meldeten Verkehrskameras hier in Fahrtrichtung Inzersdorf.

Auch die Zubringerstrecke, die Donauufer Autobahn (A22) zeigte ein verstärktes Verkehrsaufkommen. Zu Wartezeiten kam es hier vor allem beim Knoten Kaisermühlen.

Zusätzliche Zeit einplanen mussten am Montagmorgen auch all jene, die auf der A3 in Richtung Wien fuhren. Grund für den Stau ist die Baustelle bei der Abfahrt Münchendorf, hier staute es sich vier Kilometer zurück.