Wiener bedrohte Polizisten mit Baseballschläger

Erst als die Beamten mit ihren Waffen drohten, konnte der Täter gefasst werden.

Ein 28-Jähriger schnappte sich Dienstagabend in seiner Wohnung am Rennbahnweg (Donaustadt) einen Baseballschläger, ging auf die Straße und bedrohte mehrere Passanten. Als die Polizei eintraf, ging er mit erhobenem Baseballschläger auf die Beamten zu. „Erst nach mehrmaliger Aufforderung und der Androhung des Waffengebrauchs legte er den Baseballschläger weg“, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Der rabiate Wiener wurde festgenommen.