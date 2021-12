Wiener Hausbewohner retten sich bei Brand auf Baugerüst

Die Betroffenen wurden von der Wiener Berufsrettung betreut, ein Mann wurde notfallmedizinisch versorgt.

Wien. Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Cothmannstraße in Wien-Meidling haben sich am Freitagabend der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie Nachbarn auf ein Baugerüst gerettet. Sie mussten von der Berufsfeuerwehr per Drehleiter geborgen werden, berichtete deren Sprecher Lukas Schauer am Samstag. Die Betroffenen wurden von der Wiener Berufsrettung betreut, ein Mann wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.