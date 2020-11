Wiener Innenstadt wieder mit Öffis erreichbar

Alle Linien fahren wieder uneingeschränkt seit Betriebsbeginn.

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag Montagabend wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag wieder uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - wurden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher.



Aus Sicherheitsgründen hielten die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 nach dem blutigen Terroranschlag nicht an den innerstädtischen Stationen. Mehrere Straßenbahn-und Buslinien - 1, 2, 31, D, 71 - wurden Montagabend umgeleitet oder kurzgeführt.