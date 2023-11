Wiener Kult-Lokal feiert Comeback als Irish Pub

Wenige Monate nach der Schock-Nachricht, dass das Wiener Kult-Lokal Blaustern schließt, gibt es gute Neuigkeiten für Stammgäste des Café.

Im Juli erschütterte die Meldung, dass "Das Blaustern" seine Tore schließt, die Gastro-Szene am Gürtel. Nach 27 Jahren mussten sich unzählige Stammgäste einen neuen Treffpunkt suchen. Damals begründete man den drastischen Schritt mit Arbeiten am Haus.

Drei Monate sind seitdem vergangen. Und plötzlich kommt die überraschende Meldung: Der Stern am Gürtel wird wieder aufgehen. Das Kult-Lokal wird in neuem Glanz erstrahlen und mit einem völlig neuen Konzept.

"Aufbruch in neue Zeiten"

Unter dem Motto "Aufbruch in neue Zeiten" will man der Wiener Institution neues Leben einhauchen. Die Gastronomen Ben Danesh und Olga Deczczynska wollen mit dem "Blaustern - Irish Pub" am Gürtel neu durchstarten.

Damit bekommt die Gastro-Szene am Wiener Gürtel auch einen festen Bestandteil zurück. "Im "Blaustern - Irish Pub" bekommt man ab sofort nicht nur leckeres Bier und hervorragende Küche, sondern das Lokal erstrahlt in einer Atmosphäre, in der Freundschaft und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen", heißt es in einer Aussendung.