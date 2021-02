Wiener Polizei sprengt Corona-Party mit 100 Gästen

Über 100 Partygäste verließen fluchtartig beim Eintreffen der Beamten das Gebäude.

Wien. Die Wiener Polizei stellte in den vergangenen Tagen fest, dass es in einigen Bereichen der Stadt laufend zu massiven Verstößen gegen die Bestimmungen zur Eindämmung der COVID-Pandemie kommte, wie die LPD in einer Aussendung schreibt. Aus diesem Grund verstärke die Polizei die Kontrolltätigkeit.

Ein Einsatz etwa endete mit zahlreichen Anzeigen, als die Wiener Polizei zu einer Party in einem Studentenwohnheim im 20. Bezirk gerufen wurde. Über 100 Partygäste verließen fluchtartig beim Eintreffen der Beamten das Gebäude. 11 Personen wurde angehalten und angezeigt.

Schwerpunktaktion in der Wiener Innenstadt