Wiener Stadthalle wird erneut zum Anatomie-Schauplatz

Ab 21. November kehren die Körperwelten wieder zurück in die Wiener Stadthalle.

Wien erlebt in diesem Herbst ein Wiedersehen mit einer Ausstellung, die bewegt, fasziniert und manchmal auch verstört. Ab dem 21. November kehren die "Körperwelten" in die Wiener Stadthalle zurück und öffnen den Blick auf das, was sonst verborgen bleibt. Die Besucher erwartet eine Reise in die Tiefen des menschlichen Körpers, die gleichermaßen wissenschaftlich fundiert und emotional berührend ist.

Unter dem Titel "Körperwelten– Am Puls der Zeit“ präsentieren Gunther von Hagens und Kuratorin Angelina Whalley eine moderne Schau, die weit über klassische Anatomie hinausgeht. Im Fokus stehen nicht nur Muskeln, Organe und Nervenbahnen, sondern auch die Herausforderungen, denen der Körper im 21. Jahrhundert ausgesetzt ist. Bereits 1999, 2013 und 2019 sorgte die Ausstellung in Wien für riesigen Andrang. Weltweit haben inzwischen über 57 Millionen Menschen diese ungewöhnliche Form der Selbstbegegnung erlebt.

© Körperwelten, David Trood

Diesmal lädt die Ausstellung nicht nur zum Staunen ein, sondern auch zur Reflexion. Whalley beschreibt das Konzept als Einladung, innezuhalten, die Eindrücke der modernen Welt bewusster wahrzunehmen und die eigene Gesundheit in den Mittelpunkt zu rücken. Die gezeigten Exponate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, bei dem mittlerweile mehr als 21.000 Menschen registriert sind. Die Ganzkörper-Plastinate zeigen nicht nur die Schönheit des menschlichen Aufbaus, sondern machen auch sichtbar, wie Krankheiten entstehen und was unser Lebensstil damit zu tun hat.