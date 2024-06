× Wiener Symphoniker laden zum Prater-Picknick mit Julian Le Play

Zum dritten Mal starten die Wiener Symphoniker mit der Aufführung im Prater in den Sommer. Mit ihrem Konzert leiten sie nicht nur die Ferien ein, sondern bieten ebenfalls den Auftakt zum "Wiener Kultursommer". Am 27. und am 28. Juni können sich Besucher von der Musik bezaubern lassen.

Jeweils um 19 Uhr 30 am 27. und 28. Juni können sich Groß und Klein auf ein Gratis-Musikprogramm vor dem Riesenrad im Prater freuen. Während die Besucher noch die letzten Sonnenstrahlen auf ihren Picknick-Decken genießen, verzaubern die Wiener Symphoniker sie bereits mit klassischen sowie modernen Stücken. Dieses Jahr treten neben Sopranistin Annette Dasch und Bariton Georg Nigl auch der Wiener Musiker Julian le Play auf. Dirk Kaftan, Chefdirigent des Beethoven Orchester Bonn, leitet das Konzert. © Julia Wesely × Gesangliche Begleitung auch durch Wiener Pop-Künstler Annette Dasch und Georg Nigl begeistern mit Duetten und Arien von Johann Strauss, Leo Fall, Robert Stolz und Franz Lehár. Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern wird außerdem der Wiener Sänger Julian Le Play seine größten Hits präsentieren.

Am Beginn steht passend die Ouvertüre "Wiener Prater" des steirischen Zeitgenossen Reinhard Summerer, der für das Konzert auch Le Plays Playlisthits "Schlafwandler" oder "Millionär" arrangiert hat. Mikis Theodorakis' Filmhit "Zorba's Dance" lädt danach ebenso zum Mittanzen ein wie Johann Strauß' Czárdás aus "Ritter Pásmán", Franz Lehárs Walzerlied "Liebe, Du Himmel auf Erden" oder Robert Stolz' "Im Prater blühn wieder die Bäume".