Wiener Wohnungsmarkt im Umbruch

Immo Analytics: Wien droht Engpass 2026 - der neue Sonderbericht von Immo Analytics prognostiziert für 2026 eine dramatische Zuspitzung der Lage am frei finanzierten Wiener Wohnungsmarkt.

Während der Bedarf an Wohnungen jährlich rund 11.000 Einheiten beträgt, bleiben die Fertigstellungen weit hinter dieser Zahl zurück. Mietwohnungen sind bereits heute Mangelware – und Besserung ist nicht in Sicht.

© ImmoAnalytics

Alarmierend. Bereits 2025 ist die Zahl der geplanten Fertigstellungen nicht annähernd ausreichend, um den jährlichen Bedarf von rund 10.000 bis 11.000 Wohnungen zu decken. 7.000 bis 8.000 Wohnungen fallen jährlich altersbedingt weg oder werden kernsaniert, hinzu kommt durch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum ein zusätzlicher Bedarf von rund 3.000 Einheiten jährlich.Die Datenbasis des Berichts ist umfassend: Neben Inseraten auf Immobilienplattformen wurden auch Informationen von Bauträgern, Maklern und Presseaussendungen berücksichtigt. Die Prognose für 2026 ist noch düsterer als für das laufende Jahr – die Zahl der Fertigstellungen wird weiter sinken. Für 2026 ist die Dunkelziffer bei Sanierungen höher, da diese oft schnell abgeschlossen werden und daher noch nicht immer bekannt sind.

© ImmoAnalytics

Mietwohnungen werden soziale FrageUnter Druck. Angesichts des hohen Anteils an Mietern in Wien – auch im frei finanzierten Segment – gewinnt die Verfügbarkeit von Mietwohnungen eine besondere sozial- und wirtschaftlich sowie gesellschaftspolitische Relevanz. Gregor Pfeiffer, Geschäftsführer von Immo Analytics, warnt: „Bei den reinen Mietwohnungen handelt es sich aktuell nur um 37 Projekte, wovon 24 bereits für die langfristige Bestandshaltung vorgesehen oder durch Forward Deals verkauft wurden. Die Dealpipeline für spektakuläre Immobiliendeals bei Neuentwicklungen ist somit beschränkt.“Fazit: Der Wiener Wohnungsmarkt steht vor einer Zeitenwende: aus einem Käufermarkt wird ein Verkäufermarkt – mit spürbaren Folgen für alle, die in der Stadt leistbaren Wohnraum suchen.