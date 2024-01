Wirtshaus bietet Speisekarte zu Schillingpreisen an

Angesichts immer weiter steigender Preise hat sich ein Wiener Wirt eine besondere Aktion gegen die Teuerung einfallen lassen.

In allen Lebensbereichen macht sich seit Monaten die Inflation und damit einhergehende Teuerung bemerkbar. So auch in der Gastronomie, wo einem als Gast beim Blick auf die Preise in der Speisekarte mittlerweile schwindelig wird. Viele Menschen denken dann gerade zu wehmütig an die Schilling-Zeiten vor Einführung des Euro zurück.

Einmal noch Essen zu Preisen wie damals – diesen Gedanken hatte auch der Schwaigerwirt in Wien-Floridsdorf. Bereits im Oktober kündigte das Gasthaus eine entsprechende Aktion an, dann wurde es lange still. Doch nun machen die Betreiber, das Geschwister-Trio Alexandra, Katharina und Markus Oberbucher ernst.

Schweinsbraten um nur 2,54 Euro

Am 8. Februar um 20 Uhr wird man beim Schwaigerwirt wirklich in Schillingpreisen zahlen können. Auf der Speisekarte stehen etwa eine Tagessuppe um 7 Schilling (0,51 Euro), ein Rindsgulasch um 25 Schilling (1,82 Euro) oder auch ein Schweinsbraten mit Knödel und Salat um 35 Schilling (2,54 Euro). Unfassbar günstige Preise also, von denen man heutzutage normalerweise nur träumen kann!

"Bezahlen kann man dann in Schilling oder wir rechnen es afoch im Euro um", heißt es auf der Facebook-Seite des Wirtshauses. Allerdings: Wenig überraschend war der Ansturm auf die Aktion entsprechend groß und der ganze Abend in kürzester Zeit ausreserviert. Die glücklichen Gäste, die einen Platz ergattern konnten, dürfen sich auf ein fast geschenktes, leckeres Abendessen freuen.