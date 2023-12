Wut-Parker fuhr Parksheriff über den Fuß

Weil er sich um ein paar Minuten geirrt hatte und gleich ein Strafe bekam, drehte eine SUV-Fahrer in Wien völlig durch und fuhr einen Organ der Parkraumüberwachung über den Fuß. Die Frau wurde verletzt ins Spital gebracht.

Wien. Der 56-Jährige Einheimische war Dienstag um Punkt 13.45 Uhr auf der Wiedner Hauptstraße zu seinem schicken schwarzen X-Volvo gekommen, um ihn auszuparken. Vermutlich war er schon grantig darüber, dass er überhaupt bei dem Schneewetter blechen musste und die Kurzparkzonenregelung nicht aufgehoben war - da kam auch noch ein Parksheriff und hinterlegte ihm auf der Windschutzscheibe eine Organstrafverfügung, weil er (per Handy oder per Schein) eine kürzere Parkzeit angegeben hatte. "Eh nur ein paar Minuten", bellte er unentwegt.

Die Beamtin zeigte sich unerbittlich. Da wurde der SUV-Fahrer zum Wut-Parker und fuhr der Frau über den Fuß. Dem nicht genug, beging er auch noch Fahrerflucht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wieden konnten den 56-Jährigen im Zuge einer Sofortfahndung anhalten, wobei der Lenker, der sich einfach nicht beruhigen wollte und gegen die Polizisten auch handgreiflich tobte, in weiterer Folge wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen wurde. Zudem wurde er wegen schwerer Körperverletzung an der Magistratsmitarbeiterin angezeigt. Die Frau wurde mit Prellungen von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.