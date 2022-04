Zuschauer tritt Fußballer bei Match ins Koma

Der Zuschauer eines 1.-Klasse-A-Matches in Wien-Favoriten rastete komplett aus und trat einen auf den Boden liegenden Fußballer – der Sportler musste in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Wien. Schock-Szenen bei einem 1.-Klasse-A-Match am Sonntagnachmittag um etwa 16.40 Uhr in Wien-Favoriten: Ein Zuschauer trat auf einen Fußballer ein. Der Sportler musste mit dem Rettungshubschrauber ins AKH geflogen werden. Kurz vor der Halbzeit kam es zur Gewalt-Eskalation im Spiel GS United gegen Penzing. Zunächst gerieten zwei Spieler aneinander – es entwickelte sich eine Rauferei. Als der Spieler der Penzinger am Boden lag, stürmte ein Zuschauer auf das Spielfeld und trat den Hobby-Fußballer gegen den Kopf, wie der Trainer des Penzinger SV, Helmut Cesnek, gegenüber oe24 schildert. Die Rettung wurde alarmiert: Der verletzte Spieler wurde in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.



Das Spiel wurde sofort abgebrochen. Auch das Reservematch danach wurde abgesagt. Der Fußballer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 9 ins AKH geflogen. In den Abendstunden wollen die Ärzte noch versuchen ihn aufzuwecken. Der Spieler dürfte keine inneren Blutungen oder Brüche haben, wie Trainer Cesnek berichtet.



Die Ermittlungen der Polizei laufen.