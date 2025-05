Zwei Buben (9) missbraucht: 16-jähriger Wiener vor Gericht

Angeklagter soll Buben in Gebüsch gelockt, bedroht und sexuelle Handlungen vorgenommen haben

Am Montag muss sich ein 16-Jähriger wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen am Landesgericht verantworten. Er soll sich im vergangenen Sommer in Wien-Donaustadt an zwei neunjährigen Buben vergangen haben. Für die Verhandlung wurde ein Fotografier- und Filmverbot verhängt.

Die inkriminierten Vorgänge ereigneten sich am 24. und 25. Juni in einer Parkanlage unweit eines Wohngebiets. Der Jugendliche soll die zwei Opfer zunächst jeweils in ein Gebüsch gelockt und sie dann massiv eingeschüchtert haben, indem er ihnen mit dem Abschneiden von Gliedmaßen drohte. Die Volksschüler trauten sich darauf nicht mehr wegzulaufen und ließen die von der Anklage umfassten Handlungen über sich ergehen. Die Öffentlichkeit dürfte bei der gerichtlichen Aufarbeitung der Übergriffe aus Opferschutzgründen über weite Strecken von der Verhandlung ausgeschlossen werden.