Zwei Überfälle an einem Tag: Halskettenräuber in Wien geschnappt

Der 24-Jährige riss Frauen Goldketten vom Hals

Der Wiener Polizei ging am Dienstag ein Halskettenräuber ins Netz. Der Mann riss am Nachmittag in der Gattergasse Simmering einer 32-Jährigen das Schmuckstück vom Hals und flüchtete. Er konnte kurze Zeit später in einem Linienbus festgenommen werden. Er hatte Devotionalien bei sich, die einem Raub wenige Stunden zuvor zugeordnet werden konnten. Der 24-Jährige verweigerte laut Polizei bisher die Aussage.

Das 32-jährige Opfer beobachtete, dass der Kroate (24) in den Linienbus 69A geflüchtet war. Sie alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten ließen den relativ langen Bus anhalten, der 24-Jährige konnte über eine geöffnete Tür im hinteren Bereich flüchten. Bei einem Baucontainer, wo der Kroate sich dann versteckt hatte, war Schluss. Er wurde festgenommen.

87-Jährige ausgeraubt

Besonders brisant: Nur wenige Stunden zuvor hatte der gleicht Tatverdächtige in der Nähe bereits eine 87-Jährige überfallen. Ihr wurde ebenfalls eine Halskette mit teurem Anhänger gewaltsam entrissen. Die Pensionistin stürzte und wurde mit Verdacht auf mehrfache Prellungen ins Spital gebracht. Ob der Kroate auch für den Raub an der 87-Jährigen verantwortlich ist, wird noch ermittelt. Jedenfalls hatte dieser bei der Durchsuchung die beiden Halsketten bei sich und sogar noch weiteren Schmuck. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts des Raubes angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.