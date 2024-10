Wiener (36) von fünf Jugendlichen niedergetreten und beraubt

Fünf jugendliche Unbekannte attackierten den Mann und erbeuteten dessen Rucksack.

Ein 36-Jähriger aus Wien ist in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Linz von fünf Unbekannten attackiert und beraubt worden. Der Mann war in der Böhmerwaldstraße unterwegs, als ihm jemand von hinten in den Rücken trat und er dadurch stürzte. Fünf Jugendliche gingen auf ihn los und flüchteten dann mit dem roten Rucksack des Opfers. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Laut Angaben des Wieners sollen die fünf Flüchtigen zwischen 15 und 20 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Die Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof bat unter 059133/4583100 um sachdienliche Hinweise.