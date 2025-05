Wiener (66) stürzt mit E-Bike - trotz Helms tot

Ein Radausflug in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hat für einen 66-jährigen Wiener tödlich geendet.

Er fuhr am Freitagabend als Letzter einer neunköpfigen Gruppe mit einem E-Bike einen abschüssigen asphaltierten Güterweg entlang. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve zu Sturz und stieß vermutlich mit dem Kopf gegen einen Betonsockel einer Regenwasserableitung.

Der Mann erlitt laut einer Polizeiaussendung so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Opfer trug zwar einen Radhelm, dieser wurde durch den Sturz jedoch massiv beschädigt. Die anwesende Gattin und die weiteren Bekannten des Verunglückten wurden von einem Kriseninterventionsteam an der Unfallstelle betreut.