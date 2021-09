Wiener Manager erwürgte seine Kinder mit bloßen Händen

In seiner Wahlheimat Kroatien soll Harald K. (56) seine Kinder ermordet haben.

Der Schock sitzt tief in Podsljeme, jenem Stadtteil der Schönen und Reichen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, in dem der Wiener Finanzberater Harald K. in der Nacht zum Samstag seine drei Kinder ermordet haben soll. Nach Berichten der heimischen Medien auf unvorstellbar grausame Weise.



Der geschiedene Finanzmanager, der die Kinder übers Wochenende bei sich hatte, soll seinen Buben (4) und seine Zwillinge (7) mit bloßen Händen erwürgt haben.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!