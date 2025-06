Wohnhausbrand außer Kontrolle: Sohn schlug Alarm

Der Dachstuhl stand in Flammen.

Bgld. Großeinsatz in der Nacht auf Montag bei einem Einfamilienhaus in Andau, Bezirk Neusiedl am See: Sechs Feuerwehren waren bei dem Feuer im Einsatz. Der Sohn der Hausbesitzerin hatte gegen 23 Uhr Alarm geschlagen, als er der Brand bemerkte. Das Feuer dürfte beim Kamin des Hauses ausgebrochen sein und sich rasant ausgebreitet haben.

© Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See ×

© Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See ×

Das Hauptproblem sei gewesen, dass der Dachstuhl aus Holz unter dem Blechdach in Flammen stand. Die Einsatzkräfte mussten daher mit zwei Hubrettungsgeräten die Dachhaut öffnen und die Blechteile entfernen. Erst am Montagmorgen gegen 10 Uhr war der Brand unter Kontrolle, einzelne Glutnester mussten aber noch gelöscht werden.

Zur Sicherheit wurden im Laufe des Tages noch lose Dachblechteile entfernt. Die Brandermittler der Polizei nehmen ihre Tätigkeiten auf. Insgesamt waren sechs Feuerwehren der Region mit 86 Personen und 18 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.