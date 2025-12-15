Zahlen verdoppelt: Grippe crasht Weihnachten

Die Fallzahlen der Influenza haben sich im Vergleich zu der vorangegangenen Woche mehr als verdoppelt.

Influenza-Zahlen explodieren. "Die Kalenderwoche 50 zeigt eine hohe Zahl an Krankmeldungen", berichtet die Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Aussendung. Insgesamt liegen derzeit 255.033 Krankenkasse-Versicherte mit grippalen Infekten, der Influenza oder Corona flach. Vor allem die Zahlen der echten Grippe explodieren momentan. Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Fälle von 1.572 in der Kalenderwoche 49 auf 3.375 in der KW 50 mehr als verdoppelt. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Influenzastamm A(H3N2), der sich derzeit nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa stark verbreitet, berichtet die ÖGK.

Die aktuellen Zahlen zu Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (AU-Meldungen) der Kalenderwoche 50/2025 und zum Vergleich jene des Jahres 2024. © ÖGK

Die aktuellen Zahlen zu Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (AU-Meldungen) der Kalenderwoche 49/2025 und zum Vergleich jene des Jahres 2024. © ÖGK

Grippe crasht Weihnachten

Die WHO-Europa konnte eine steigende Influenza-Aktivität in vielen Mitgliedsstaaten registrieren. So fielen zuletzt 17 Prozent der Grippetests positiv aus. In Österreich ist die Grippewelle vier Wochen früher als erwartet gestartet. Auch in Deutschland ist sie früh angelaufen – Experten erwarten den Grippewellen-Höhepunkt wahrscheinlich in der Zeit rund um Weihnachten und Neujahr.

Die ÖGK empfiehlt dringend die kostenlose Grippe-Impfung. "Sie schützt nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern hilft auch, mögliche Folgeerkrankungen zu vermeiden und Angehörige zu schützen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt, ob in der Ordination die österreichweit kostenlose Grippe-Impfung angeboten wird", heißt es seitens der Krankenkasse.