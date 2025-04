Zehn Angriffe auf Teslas seit Jahresbeginn

Tesla steht für die Eskapaden ihres Gründers Elon Musk. Die Folge: Tesla-Fahrer werden attackiert.

Der reichste Mann der Welt wütet durch die US-Politik und fährt sein eigenes Unternehmen damit gegen die Wand. Brennende Autos, zerkratzter Lack und beschmierte Läden: Laut Spiegel. de gibt es in Deutschland offenbar mehr Fälle an Attacken gegen die Automarke von Elon Musk als bislang bekannt. Laut Angaben des Bundeskriminalamts Österreich gab es im Vergleich einen leichten Anstieg, die Zahl der Anzeigen lag dennoch in einem niedrigen Bereich. Im Zeitraum zwischen Jänner und April gab es rund zehn Anzeigen gegen Vandalismus.

Um sich vor Angriffen zu schützen, greifen einige Tesla-Fahrer inzwischen zu Tricks. Sie entfernen Markenlogos und ersetzen sie durch Logos anderer Hersteller. In sozialen Netzwerken kursieren Bilder von Tesla-Autos, die als Audi, Honda oder Toyota "getarnt" sind.