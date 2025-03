Ziegenkopf abgetrennt: 31-Jähriger nach Flucht festgenommen

Der 31-Jährige hatte in seinem Garten das Tier enthauptet.

Ein besonders brutaler Fall von Tierquälerei erschüttert gerade Tirol: Ein 31-jähriger Mann hat am Samstag im Garten seiner Wohnung in Ebbs, Bezirk Kufstein, einem seiner Ziegenböcke den Kopf abgetrennt. Anschließend flüchtete der Österreicher, der sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand, mit seinem Auto und drei weiteren Ziegen.

Die Polizei konnte den Mann erst einen Tag später in Liesing im Kärntner Lesachtal festnehmen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Ebbs wurden rund 1,8 Kilogramm Cannabis und mehrere Waffen – trotz eines bestehenden Waffenverbots – sichergestellt. Nach seiner Festnahme wurde der 31-Jährige in das Krankenhaus Kufstein gebracht, wo ihm jedoch die Flucht durch ein unverschlossenes Fenster gelang.

Erneute Festnahme und Einlieferung in Haft

Am Montagvormittag wurde der Gesuchte schließlich im Kufsteiner Stadtzentrum erneut festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Mann wird wegen Tierquälerei und weiterer Delikte angezeigt. Den drei mitgenommenen Ziegen geht es übrigens gut, sie überlebten unbeschadet und wurden bei einem Bauern in Kärnten untergebracht.