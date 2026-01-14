Alles zu oe24VIP
Eulen getötet
Zwei geschützte Waldohreulen getötet

14.01.26, 09:17
Die Vögel wurden mit Schrot erschossen. 

Im Bezirk Neusiedl am See sind zwei geschützte Waldohreulen von Unbekannten getötet worden. Die Vögel wurden Ende November 2025 im Gemeindegebiet von St. Andrä am Zicksee erschossen, berichtete BirdLife Österreich am Mittwoch. Die Organisation erstattete Anzeige und bekräftigte ihre Forderung nach einer Evaluierung und Reform der Jagdaufsicht.

Ende November war dem Projektpartner WWF Österreich der Fund zweier toter Greifvögel gemeldet worden. Röntgenbilder zeigten nun, dass die Waldohreulen mit Schrot erschossen wurden.

"Einer der Waldohreulen wurde offensichtlich in den Kopf geschossen, das Röntgenbild zeigt über 50 Schrotkugeln im Kopfbereich", so Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich. Das andere Tier hatte Schrotkörner in Flügel und Bein sowie mehrere Knochenbrüche.

Die Waldohreule ist wie alle wild lebenden Vogelarten im Burgenland geschützt. Fang und Tötung sind verboten. BirdLife erstattete daher wegen Tierquälerei und wegen Verstoßes gegen das burgenländische Jagdgesetz Anzeige.

