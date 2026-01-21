Alles zu oe24VIP
Axt Taxilenker bedroht Wien
© LPD Wien

Vorläufige Festnahme

Zwei junge Syrer bedrohten Taxifahrer mit Axt

21.01.26, 13:02
Die beiden Syrer konnten kurze Zeit später festgenommen werden. 

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Auto-Lenkern soll es am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr im Bereich der Jedleseer Straße zu einer gefährlichen Drohung und versuchten Sachbeschädigung mit einer Axt gekommen sein. Zu dem Streit soll es aufgrund eines provokativen Augenkontaktes gekommen sein.

Das Opfer, ein Taxilenker, gab gegenüber den Beamten an, dass die beiden Kontrahenten ausgestiegen wären und schließlich eine Axt gezeigt hätten. Er sei daraufhin geflüchtet. Die beiden Tatverdächtigen konnten in ihrem Pkw angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Es handelt sich um einen 18- und einen 21-jährigen Syrer. Bei ihnen konnte auch eine Axt sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

