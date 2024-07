Zwei Mountainbiker bei Unfällen in Tirol schwer verletzt

Ein 67-jähriger Deutscher verletzte sich in Landeck schwer am Rücken, eine 30-jährige Österreicherin stürzte in Angerberg.

Ein 67-jähriger Deutscher und eine 30-jährige Österreicherin sind Dienstagvormittag in Tirol mit ihren Mountainbikes gestürzt und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige war an einer schmalen Stelle in Landeck von einem Wanderweg abgekommen und acht bis zehn Meter über steiles Gelände auf einen Forstweg gestürzt. Er wurde schwer am Rücken verletzt. Die 30-Jährige stürzte auf einer Forststraße in Angerberg (Bezirk Kufstein). Die schwer Verletzte wurde mit einem Tau geborgen.

Der Deutsche war als Mitglied einer vierköpfigen Gruppe mit dem Mountainbike von Landeck zur "Gogglesalm" in Fließ unterwegs gewesen. Die Gruppe fuhr dabei im sogenannten "Schlosswald" auf dem Wanderweg "Via Claudia". Dort ereignete sich dann der Unfall, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Österreicherin wiederum fuhr mit ihrem Fahrrad vom Adler Horst über die Buchacker Alm talwärts. Sie stürzte schließlich in einer Rechtskehre und konnte anschließend noch selbstständig den Notruf alarmieren. Ein weiterer Radfahrer leistete Erste Hilfe. Auch hier rückte der Rettungshubschrauber an. Die Frau wurde ins Krankenhaus Kufstein geflogen.