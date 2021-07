Friedensgipfel in Kärnten: Doskozil gibt auf

Nach einem monatelangen Infight haben sich SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil heimlich zu einem Versöhnungsgespräch.

Das Treffen fand auf Initiative des Kärntner Parteichefs Peter Kaiser am Dienstag in Wolfsberg statt. Die drei haben vereinbart, dass "das Interesse der Partei" im Mittelpunkt der Arbeit zu stehen habe, sagte Kaiser im Anschluss.

Rendi-Wagner erklärte, Ziel müsse es sein, "mehr an Vertrauen der Bevölkerung" zu gewinnen: "Diesen Kurs muss man gemeinsam fortsetzen." Auf die Frage, ob sich Doskozil an das Vereinbarte halten werde, meinte Kaiser: "Wir können miteinander umgehen. Es wurde festgehalten, dass nicht eine Person im Mittelpunkt steht, sondern die Inhalte."

Doskozil: Waffenstillstand

Doskozil selbst rief unterdessen im Interview mit "Heute" einen Waffenstillstand aus: "Krieg kann niemals das Ziel sein. Es muss immer eine Gesprächsbasis geben", sagte er in dem am Mittwoch erscheinenden Sommerinterview, teilte die Zeitung am Dienstag mit. Er wolle das persönliche Gespräch mit Pamela Rendi-Wagner suchen, "um einen gemeinsamen Nenner zu finden".

Der burgenländische Landeshauptmann und die SPÖ-Chefin sind sich seit langem nicht grün und bei einigen inhaltlichen Themen wie etwa in Fragen der Zuwanderung uneinig. In den vergangenen Wochen ist der Konflikt einigermaßen öffentlich eskaliert. Zuerst verglich Doskozil die derzeitige SPÖ mit der seinerzeitigen Mitterlehner-ÖVP, Rendi-Wagner konterte mit einem Vergleich zu FPÖ-Chef Herbert Kickl, der gegen seinen Vorgänger Norbert Hofer "gemobbt hat". Abseits vom Innerparteilichen standen bei Rendi-Wagners zweitägigem Kärnten-Besuch unter anderem Betriebsbesuche und Treffen mit Parteikollegen am Plan. Rendi-Wagner erklärte bei dieser Gelegenheit, die SPÖ wolle vor allem das Thema Pflege in den Vordergrund rücken, hier sei die türkis-grüne Bundesregierung enorm säumig. Kärnten war der Startpunkt einer Bundesländer-Tour, die Rendi-Wagner in den kommenden Wochen absolvieren wird. Als nächstes sollen Besuche in Tirol und der Steiermark auf dem Plan stehen. Und auch ein Burgenland-Tag "wird bald stattfinden", kündigte sie auf Nachfrage an.