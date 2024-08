Gänsehaut-Moment: Swifties feiern Brautpaar

Eine besondere Überraschung erwartete ein Brautpaar auf ihrem Weg durch die Wiener Innenstadt, wie in mehreren auf TikTok veröffentlichten Videos zu sehen ist.

Das Paar wurde unerwartet von einer begeisterten Gruppe von Taylor-Swift-Fans, den sogenannten "Swifties", gefeiert.

Die herzliche Geste zauberte dem Brautpaar sichtlich ein Lächeln ins Gesicht. Vor dem berühmten Hotel Sacher legten die beiden spontan einen Hochzeitstanz zu Swifts Hit „Love Story“ hin, begleitet vom Jubel der Fans. Danach zog die fröhliche Gesellschaft weiter zur Wiener Oper, wo die Feier mit gemeinsamem Singen und Tanzen fortgesetzt wurde. Die ausgelassene Stimmung und das glückliche Paar bewegten viele Swifties, die in den Kommentaren schwärmten: „Liebe gewinnt immer.“

Swifties in Wiener Innenstadt

Obwohl Taylor Swift ihre drei geplanten Konzerte in Wien aufgrund von Anschlagsplänen absagen musste, ließen sich ihre Fans nicht davon abhalten, ihre Begeisterung in der Stadt auszuleben. In der Wiener Innenstadt wurden Freundschaftsbänder ausgetauscht, und die Lieder der Pop-Ikone erklangen aus den Kehlen zahlreicher Fans. Sogar einige Heiratsanträge wurden gemacht.

Die Absage der Konzerte war eine Folge von Sicherheitsbedenken: Am Mittwoch wurde in Ternitz, Niederösterreich, ein 19-jähriger Österreicher wegen Terrorverdachts festgenommen. Kurz darauf erfolgte eine weitere Festnahme in Wien, bei der ein 17-Jähriger in Gewahrsam genommen wurde. Ein 15-jähriger Verdächtiger wurde ebenfalls von den Behörden angehalten.

Aus aller Welt angereist

Am Freitag kam es schließlich zu einer weiteren Verhaftung eines 18-jährigen mutmaßlichen Terroristen. Die festgenommenen Jugendlichen stehen im Verdacht, einen Anschlag auf eines der geplanten Taylor-Swift-Konzerte im Ernst-Happel-Stadion geplant zu haben. Zu den Konzerten, die jeweils 65.000 Besucher ins Stadion locken sollten, waren zusätzlich rund 20.000 Fans vor der Arena erwartet worden.

Viele Swifties waren extra aus aller Welt angereist, um das Spektakel zu erleben, darunter auch ein Vater und seine Tochter, die aus einem Kriegsgebiet im Nahen Osten nach Wien gekommen waren.