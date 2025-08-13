Gas-Drama auf offener Straße: Ein Arbeiter tot

Der Vorfall ereignete sich heute, Mittwoch, Vormittag in der Weißes-Kreuz-Gasse in Mödling.

Bei Bauarbeiten in Mödling kam es heute Vormittag zu einem furchtbaren Vorfall. Aufgrund von Gasaustritt brachen zwei Arbeiter mitten auf der Straße in einem zwei Meter tiefen Graben regungslos zusammen. Sie wurden noch vor Ort reanimiert. Ein Arbeiter konnte nicht mehr gerettet werden, er wurde tot geborgen. Der andere schwer Verletzte wurde in Krankenhaus gebracht.

Umliegende Häuser seien in Folge evakuiert worden, berichtete Polizei-Sprecher Johann Baumschlager. "Mittlerweile besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung mehr", sagte der Sprecher. Es würde kein Gas mehr austreten.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.