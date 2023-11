Mozarts letztes Schloss wird versteigert

Am 14. Dezember wird "Mozarts letztes Schloss" versteigert. Der Pracht-Bau in Gloggnitz (NÖ) hat 50 Zimmer.

Sensation am Immobilien-Markt. Bis nach New York wird von diesem Immo-Deal berichtet: „Mozarts letztes Schloss“ steht zum Verkauf. Das historisch wertvolle Schloss Stuppach hat knapp 2.500 Quadratmeter Wohnraum und 15.000 Quadratmeter Gartenanlagen. Es liegt bei Gloggnitz (Niederösterreich) am Fuße des Semmerings.

Sogar ein Verlies gibt es im Haus

Das Haupthaus hat 50 Zimmer, vier Schlafzimmer, drei Bäder und fünf Toiletten. Dazu gibt es ein Kino, eine Bibliothek, sogar ein Verlies.

© Getty ×

Versteigerung in New York

Versteigert wird das pompöse Luxus-Haus (mehr als 900 Jahre alt) von Sothebys Reality. Ab 1. Dezember können Angebote abgegeben werden (geschätzt bis zu 10 Millionen Euro), die Auktion selbst findet am 14. Dezember in New York statt.

Wieso ist es Mozarts Schloss? Im 18. Jahrhundert lebte hier Graf Franz von Walsegg. Im Jahr 1791 beauftragte der Adelige Mozart mit der Komposition eines Requiems für seine verstorbene Frau Anna. Ein Jahr später war das Werk fertig, es wurde zu einem von Mozarts bekanntesten Werken. Viele Jahre lang befand sich auch die Original-Partitur auf dem Schloss.

Originale Requiem-Partitur. © Gemeinfrei ×

Die Restaurierung des Hauptgebäudes begann in den späten 1980er Jahren. Im Jahr 1997 wurde es zum Schauplatz der Benefizveranstaltung und Weltpremiere des Schauspiels "Mozarts Requiem – Ein Spiel über seine Entstehungsgeschichte". Seitdem ist Schloss Stuppach auch unter dem Namen "Mozarts letztes Schloss" bekannt.