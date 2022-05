'Panther' war Lugner zu wild

Sabrina Haut geht in die Geschichte ein, als kürzeste Lugner-Liebe

Einen Panther anzuleinen ist keine gute Idee – das musste auch Richard Lugner (89) nach einem kurzen Flirt mit Sabrina Haut feststellen. Die „Raubkatze“ zeigt dem Baumeister zu viel Haut und ist nach eigenen Angaben Gogo-Tänzerin. Dass sie für andere Männer tanzt, will „Mörtel“ nicht akzeptieren. „Das passt einfach nicht zu mir“, sagt er gegenüber ÖSTERREICH.

Pech. In den letzten Jahren läuft es bei Richard Lugner in Sachen Liebe mehr schlecht als recht. Erst die gescheiterte Ehe mit Cathy Lugner, dann der Impfstreit mit „Bienchen“ Simone. Dazwischen unzählige kurze Liebeleien, doch für eine ernste Beziehung hat sich einfach nicht die Richtige gefunden. Dabei klang die Geschichte mit Sabrina vielversprechend. „Wir kennen uns schon länger, aber sie hat sich auf den ÖSTERREICH-Aufruf wieder bei mir gemeldet. Vom Sternzeichen her würde sie auf jeden Fall gut zu mir passen“, sagte Lugner.



Endgültig. Eine zweite Chance will Richard seinem „Panther“ trotz Erklärungen nicht mehr geben. „Sie hat zwar gesagt, dass sie einfach nur eine Showtänzerin ist, aber das ändert nichts.“ Dann geht die Suche eben von vorne los. Zum Glück gibt’s ja noch ein paar Tiernamen.