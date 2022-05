Es ist ein altbekannter Streitpunkt: Wie viele Teilnehmer kommen wirklich zum Mai-Aufmarsch der SPÖ am Wiener Rathausplatz.

Laut SPÖ-Angaben waren heute 100.000 Personen dabei, als Pamela Rendi-Wagner und Michael Ludwig vor dem Rathaus ihre Reden hielten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sprach von der „größten politischen Kundgebung Österreichs“.

Auf Social Media wurde die Teilnehmer-Anzahl jedoch hinterfragt. In der Tag zeigen Bilder, dass der Rathausplatz nicht komplett gefüllt war. ZiB2-Moderator Martin Thür postete auf Twitter gar eine Tabelle aller Mai-Aufmärsche seit dem Jahr 2000, wo er die Teilnehmer-Zahl ebenfalls in Frage stellte: „Es ist schon erstaunlich. Egal ob Sonnenschein oder Regen, die von der Partei gemeldete Teilnehmerinnenzahl am Maiaufmarsch der SPÖ ist überraschend konstant über 100.000. So auch heute.“ Einige User sprachen gar von „Manipulation“ der Zahlen.

Es ist schon erstaunlich. Egal ob Sonnenschein oder Regen, die von der Partei gemeldete TeilnehmerInnenanzahl am Maiaufmarsch der SPÖ ist überraschend konstant über 100.000. So auch heute. pic.twitter.com/5gWWmCBJoi — Martin Thür (@MartinThuer) May 1, 2022

Die Wiener Polizei meint auf oe24-Anfrage, dass lediglich "zwischen 1.500 und 2.000 Teilnehmer" am Rathausplatz dabei waren. Wie sich die 98.000 Differenz zu den SPÖ-Angaben ergeben, konnte die Polizei nicht beantworten ...