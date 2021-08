× 90 Prozent für Abschiebungen von Afghanen

Trotz Vormarschs der Taliban wollen bis zu 90 % der Österreicher weiter abschieben.

Wien. Es ist wohl die ­Folge des brutalen Verbrechens an der 13-jährigen Leonie in Wien-Donaustadt, nach dem vier junge Afghanen tatverdächtig sind: Beim Abschieben von afghanischen Straftätern in ihr Heimatland ist die Bevölkerung hart, wie die ak­tuelle ÖSTERREICH-Umfrage zeigt (Research Affairs, 10. bis 12. August, 1.000 Befragte, maximale Schwankungsbreite 3,2 %).

Umfrage

Auf die Frage „Sollen Flüchtlinge aus Afghanistan in ihr Heimatland abgeschoben werden, obwohl dort die Taliban wieder die Macht übernehmen?“ sind die Antworten mehr als eindeutig:

■ „Alle abschieben.“ Immerhin 37 % sagen, alle Flüchtlinge sollen trotzdem abgeschoben werden.

■ „Straffällige abschieben“. 53 % wollen jedenfalls straffällige Afghanen abschieben – Gefahr durch die Taliban hin oder her. Macht 90 %, die für weitere Zwangsheimflüge nach Afghanistan sind.

■ „Nicht abschieben.“ Nur eine kleine Minderheit von 10 % ist für den Abschiebestopp. Von den Grünwählern sind übrigens 65 % gegen Abschiebungen.