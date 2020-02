Blaues Hass-Duell am Aschermittwoch

Der frühere Vizekanzler will am Aschermittwoch verkünden, dass er bei Wien-Wahl antritt.

Wien. „Die letzten 14 Jahre war das Programm der FPÖ für die Aschermittwochs­rede ‚HC Strache‘“, sagt der frühere Parteichef der Freiheitlichen im ÖSTERREICH-Interview (siehe unten). Die Blauen begehen ihren Aschermittwoch traditionell in Ried – auf der Bühne steht heuer aber Straches Nachfolger Norbert Hofer. Strache plant indessen, seinem Ex-Parteikollegen die Show zu stehlen – er will zeitgleich, bei der Aschermittwochsveranstaltung der blauen Abspaltung DAÖ in der Prater Alm, sein Antreten bei der Wien-Wahl ankündigen.

FPÖ lästert über Straches viel zu kleine DAÖ-Partei

Duell. In ÖSTERREICH liefern sich die einstigen Parteifreunde schon vor dem Mittwoch einen Schlagabtausch. FPÖ-Chef Hofer stichelt gegen den früheren Vizekanzler und erklärt über DAÖ: „Das ist ja keine Spaltung – nicht einmal Ober­flächenerosion.“ Die FPÖ werde sich mit so einer kleinen Partei gar nicht messen.

Ganz anders wird es am Mittwoch bestimmt Strache halten. Er erklärt seinen Rücktritt als FPÖ-Chef zu ­seinem größten Fehler und wirft den Blauen vor, damals nicht korrekt mit ihm umgegangen zu sein.

Strache: "Rücktritt als FPÖ-Chef war mein größter Fehler"

Ex-Vizekanzler im Interview.

© APA/HANS KLAUS TECHT