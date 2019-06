Brutales Polizei-Video: Ratz fordert Aufklärung

Auch Innenminister Eckart Ratz meldete sich am Sonntag zu Wort: "Ich erwarte mir eine lückenlose und umfassende Aufklärung", sagte der Ressortchef anlässlich der am Freitag aufgezeichneten Amtshandlung. "Ich habe von Wiens Landespolizeipräsidenten Pürstl umgehend eine Untersuchung an- und vollste Transparenz eingefordert", so Ratz.



Schnellst mögliche Aufklärung verlangte auch die Liste JETZT. "Das Video über mutmaßliche Polizeigewalt im Rahmen der Klimaschutz-Demonstration am Freitag zeigt Bilder, die es in Österreich nicht geben sollte und die dem guten Ruf der Polizei schaden", sagte die Sicherheitspolitische Sprecherin Alma Zadic. Sollten die betroffenen Polizisten auf einen am Boden liegenden, wehrlosen Menschen mit Fäusten eingeschlagen haben, seien diese sofort zu suspendieren, da sie dem Ansehen der sonst professionell arbeitenden Wiener Polizei schaden. "Eine unabhängige Untersuchung muss von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden."



Peter Pilz nahm auch den Innenminister in die Pflicht: "Egal wer der neue Innenminister ist, wir messen ihn an seiner ersten Tat: die Prügelpolizisten müssen sofort die Uniform ausziehen."