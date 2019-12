DAÖ: Kam Parteikonzept von Stronach?

Wien. Drei Fans des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache sind nicht mehr blau. Am Donnerstag gaben die drei Wiener Gemeinderats-Abgeordneten Karl Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops bekannt, einen neuen Klub gegründet zu haben. "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) nennt sich die neue Bewegung, die - bestenfalls mit Strache als Spitzenkandidat - auch bei der Wien-Wahl antreten will.

Offiziell gegründet wurde der neue Klub im Gemeinderat Donnerstagfrüh, auch Satzungen zur Parteigründung seien zum selben Zeitpunkt im Innenministerium hinterlegt worden, sagte Gernot Rumpold, der die Öffentlichkeitsarbeit und den Auftritt von "Die Allianz für Österreich" - abgekürzt als DAÖ - betreut. Auch ein Logo wurde am Donnerstag bereits präsentiert.

"Allianz für Österreich" – Ein Stronach-Konzept?

Das Parteikonzept, samt klingendem Namen "Die Allianz für Österreich", soll jedoch kein neues sein: Das Konzept soll bereits im Jahr 2013 existiert haben – Ein Konzept, dass bereits Frank Stronach ins Leben rief.

Ex-BZÖ-Politiker und langjähriger Freund Jörg Haiders, Stefan Petzner, machte auf Twitter darauf aufmerksam. "Mitte 2012 wollte Stronach das BZÖ kapern und sich mit 500.000 Euro in den Klub einkaufen. Sein Vorschlag: Er, Stronach plus Gefolge, und das BZÖ bilden gemeinsam neue Partei namens "Allianz für Österreich" und ziehen als solche in die Nationalratswahlen", schrieb Petzner. "Das Grundkonzept dazu war fertig. Bucher sollte Klubobmann bleiben, aber Stronach wollte Parteichef werden. Daran scheiterte es. Denn Bucher war nicht bereit den Obmannsposten zu räumen. Er lehnte auch die 500.000 Euro ab und zeigte Stronach deswegen sogar an", schrieb Stefan Petzner auf Twitter.

Petzners abschließend Fazit: "Die DAÖ wird scheitern und den Einzug in den Wiener Landtag nicht schaffen. Leute haben genug von künstlichen Parteizüchtungen aus dem Labor. Sie wollen echte, ehrliche Politik von historisch gewachsenen Parteien mit kantigem Profil, klarer Ideologie und Programm."