Er steckt hinter Anti-Kurz-Portal

Wien. „Vor vielen Monaten war ich im Club X von Martin Ho und habe dort etwas mitbekommen, was mich dazu gebracht hat, näher hinzu­sehen“, schildert Florian Schweitzer. Bei ihm handelt es sich um jenen Mann, der hinter der angeblichen Aufdecker-Plattform „Zoom“ steht, die Sebastian Kurz (VP) ins Visier genommen hat. Was genau er in dem Club in der Wiener City be­obachtet haben will und was das mit dem Altkanzler zu tun hat, verrät er nicht. Das sei immer montags in einer zwölfteiligen Serie über das „Bro-Netzwerk“ zu erfahren. Nur so viel: Koks-Gerüchte spielen eine Rolle dabei. Monatelang hätte er dazu in den Clubs von Ho recherchiert. Die nächste Enthüllung kündigt Schweitzer für kommenden Montag an.

Klagsflut. Die ÖVP will nun gegen die Schmutzkübelkampagne klagen, wie VP-Manager Nehammer oe24.TV bestätigt. Schweitzer sieht das gelassen: „Sie können die Veröffentlichung nur verzögern, nicht stoppen, weil wir korrekt gehandelt haben.“ Im Gegenzug plant „Zoom“, die VP zu klagen, weil diese die Internetseite der Lüge bezichtigt. „Das ist kein Schmutzkübelkampagne,“ so Schweitzer, sondern ein journalistisches Projekt“ (siehe unten).

Greenpeace. Schweitzer kommt politisch aus dem linksliberalen Lager. Er war beim Liberalen Forum und bei den liberalen Studenten, wechselte dann zum Europa-Parlamentarier Martin Ehrenhauser, der sich von Hans Peter Martin abgespalten hatte. Anschließend arbeitete er für die Organisation Greenpeaceals Pressesprecher.

